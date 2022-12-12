На Хустщині затримали чергового організатора каналу для переправлення потенційних призовників через кордон

У ході оперативних заходів, спрямованих на протидію незаконному переправленню осіб через держкордон, співробітники Хустського районного управління поліції, спільно з військовослужбовцями прикордонної служби, викрили на незаконній діяльності 26-річного місцевого жителя.

Правоохоронці встановили, що фігурант сприяв незаконному перетину держкордону трьом чоловіками призовного віку.

За попередньою домовленістю зловмисник мав доправити їх до прикордонної зони в межах Хустського району. В подальшому замовники, дотримуючись інструкцій переправника, мали покинути межі країни.

Поліцейські затримали зловмисника та його клієнтів «на гарячому», неподалік лінії кордону.

З’ясувалося, що таке незаконне переправлення коштувало кожному з втікачів 3 500 доларів США.

Підозрюваного у організації цього злочину було одразу поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Окрім цього, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень.

За санкцією статті закарпатцеві загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області