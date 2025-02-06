На Хустщині затримали чергового переправника – перевозив чоловіків на брендованому авто місцевого підприємства

5 лютого до поліції надійшло повідомлення від співробітників Держприкордонслужби про те, що вони впіймали двох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

За викликом прибула слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції. В ході першочергових заходів поліцейські встановили, що до незаконного переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, причетний 41-річний мешканець села Іза, який працює торговим агентом одного з місцевих підприємств.

Для реалізації свого злочинного умислу, фігурант використовував брендоване авто підприємства, у якому перевозив військовозобов’язаних через блокпост з міста Хуст до села Яблунівка. Діставшись до прикордоння зловмисник висадив двох жителів Миколаївської області та розповів про подальший маршрут до лінії кордону, який вже клієнти мали подолати самостійно.

Переправника поліцейські оперативно розшукали та затримали. У нього вилучили 5 200 доларів США, отримані за незаконні послуги, мобільний телефон, а також автомобіль.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять заходи задля встановлення можливих співучасників затриманого та притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області