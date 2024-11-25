На Хустщині затримали раніше судимого зловмисника, який п’яним смертельно травмував односельця

Вночі 24 листопада від медиків Хустської районної лікарні до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 35-річного жителя села Липча з численними травмами голови й тулуба. За інформацією лікарів, чоловік перебував у комі.

Для з`ясування обставин травмування закарпатця за викликом прибула слідчо-оперативна група, працівники якої провели всі необхідні першочергові дії. Стало відомо, що до заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому причетний раніше судимий 41-річний мешканець села Липча.

Правоохоронці встановили, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, у ході якого 41-річний руками наніс знайомому кілька ударів по обличчю. Після того як потерпілий впав на підлогу, зловмисник ногами наніс ще декілька ударів в область тулуба та голови.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де згодом від отриманих травм він помер.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного. Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років ув`язнення.

Поліція Закарпатської області