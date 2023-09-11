На Хустщині затримали зловмисника, який підпалив автомобіль односельця (фото)

Поліцейські Хустського районного управління поліції затримали жителя села Золотарьово Хустського району за підпал автомобіля односельцю. За умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Днями до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля у селі Золотарьово Хустського району. Заявник – 32-річний місцевий мешканець – розповів, що його автомобіль підпалив односелець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини інциденту.

В той день потерпілий відмовив фігурантові відвезти його додому й у знак помсти зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підпалив сіно, яке перебувало у багажному відсіку автомобіля Mercedes-Benz. Внаслідок цього вогнем знищений салон автомобіля та лакофарбове покриття по всьому кузову.

Підозрюваного співробітники Хустського районного управління поліції затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 194, тобто умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області