На Хустщині затримали зловмисника, який сокирою убив свого товариша

Вчора, 18 квітня, до поліції зателефонувала жінка з села Велятино, що на Хустщині, та повідомила, що на подвір’ї її батька відбувається бійка.

На виклик прибула група реагування патрульної поліції місцевого райуправління, які застали на місці події 59-річного господаря помешкання та 39-річного чоловіка без ознак життя.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які провели першочергові слідчі дії встановили, що того дня чоловіки разом розпивали спиртні напої і згодом між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Тоді господар схопив сокиру та наніс нею кілька ударів своєму гостеві.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

59-річного зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тест на вміст алкоголю показав у його крові 4, 2 проміле алкоголю.

За фактом умисного вбивства слідчі Хустського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області