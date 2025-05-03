На Хустщині зловмисник жорстоко вбив сусідського собаку на очах у дітей

30 квітня ввечері у ході моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили публікацію із відеозаписом, на якому чоловік металевим кілком завдав тварині смертельні травми.

За даним фактом поліцейські одразу ж розпочали розслідування та з’ясували, що інцидент трапився у селі Березово Хустського району. У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що до жорстокого поводження твариною причетний 43-річний місцевий житель. Окрім цього, присутніми під час події були двоє неповнолітніх племінників зловмисника.

Відомо, що сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися. Зловмисник, користуючись ситуацією, взяв металеву палицю та завдав нею собаці ряд ударів, внаслідок яких тварина загинула.

Слідчі Хустського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, сформували доказову базу та в результаті повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області