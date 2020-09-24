На Івано-Франківщині масове отруєння на заводі – розпочато кримінальне провадження

За процесуального керівництва Коломийської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом масового отруєння працівників заводу (ч. 1 ст. 325 КК України).

23 вересня 2020 року до медичних закладів м. Коломиї звернулись 17 працівників заводу «Леоні» із діагнозом «кишкова інфекція».

Наразі встановлюються причини спалаху, серед яких розглядається порушення технології й санітарних правил під час приготування їжі, що призвело до масового отруєння.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Коломийського відділу поліції Головного управління Нацполіції. Хід розслідування перебуває на контролі Івано-Франківської обласної прокуратури.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури