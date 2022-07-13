На Івано-Франківщині педофіла викрили у розбещенні малолітньої дитини та створенні порно за її участі

Опубликовано

Зловмисник вчиняв розпусні дії відносно власної доньки та фільмував це на телефон. Фігуранту оголосили підозру, йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

У ході оперативних дій працівники кіберполіції Івано-Франківської області спільно зі слідчими поліції Івано-Франківського районного управління поліції викрили фігуранта на незаконній діяльності.

55-річний місцевий житель вчиняв протиправні дії відносно 5-річної доньки. За участі дитини чоловік створював порнографічні фото- та відеоматеріали.

Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися 8 відеофайлів із протиправним контентом. Проведені експертизи підтвердили факти виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

Like

Метки:

Читайте также: