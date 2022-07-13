На Івано-Франківщині педофіла викрили у розбещенні малолітньої дитини та створенні порно за її участі

Зловмисник вчиняв розпусні дії відносно власної доньки та фільмував це на телефон. Фігуранту оголосили підозру, йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

У ході оперативних дій працівники кіберполіції Івано-Франківської області спільно зі слідчими поліції Івано-Франківського районного управління поліції викрили фігуранта на незаконній діяльності.

55-річний місцевий житель вчиняв протиправні дії відносно 5-річної доньки. За участі дитини чоловік створював порнографічні фото- та відеоматеріали.

Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися 8 відеофайлів із протиправним контентом. Проведені експертизи підтвердили факти виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України