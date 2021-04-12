На Івано-Франківщині поліцейські затримали групу фальшивомонетників

Група осіб розрахувалася у магазині фальшивими банкнотами та втекли на автомобілі з місця злочину. Поліцейські оперативно затримали двох підозрюваних, а в їх транспортному засобі виявили підроблені купюри в сумі близько 300 тисяч гривень, інших зловмисників – розшукують. Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

10 квітня на лінію «102» зателефонував власник одного із торгових закладів села Коршів, що на Коломийщині та повідомив, що четверо чоловіків і жінка придбали в закладі товар та розрахувались, ймовірно, фальшивими купюрами по 500 гривень.

Оперативні працівники, патрульні Коломийщини негайно ж розпочали пошуки.

Через чотири години працівники сектору реагування патрульної поліції розшукали автомобіль «Лексус» в Коломиї. В транспортному засобі знаходились 32-річна жінка та 37-річний чоловік, мешканці Полтавської області.

Провівши огляд автівки, правоохоронці виявили і вилучили банкноти в сумі близько 300 тисяч гривень (купюрами по 500 гривень) з явними ознаками підроблення.

Фальшиві гроші відправлено на проведення експертного дослідження.

Зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере фігурантам запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Оперативні працівники проводять ряд заходів з встановлення та затримання інших осіб, які причетні до злочину.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини