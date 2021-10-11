На Івано-Франківщині поліцейські оперативно затримали зловмисника, причетного до вбивства надвірнянця

Кривдник під час конфлікту наніс потерпілому ножове поранення. Через декілька годин чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

9 жовтня близько 3 години ночі до поліції Надвірнянщини надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень чоловіку.

На місце виклику негайно прибув наряд поліції, який виявив потерпілого з тілесними ушкодженнями та відразу ж доправив його до лікарні.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що цієї ж ночі біля одного із місцевих закладів торгівлі між 24-річним надвірнянцем та зловмисником виник раптовий словесний конфлікт.

В ході інциденту останній вдарив ножем прикарпатця в ділянку грудей та втік з місця події. Товариш потерпілого викликав медиків та поліцію.

Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили особу зловмисника. Поліцейські затримали правопорушника за годину після скоєння злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого мешканця.

Затриманий у минулому судимий за вчинення ряду злочинів.

Поліцейські фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини