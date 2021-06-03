На Івано-Франківщині судитимуть іноземця за інтернет-шахрайство та збут наркотиків

Підозрюваний заводив романи із жінками у соцмережах та виманював у них гроші. В ході слідства правоохоронці встановили, що фігурант причетний ще й до торгівлі кокаїном. Чоловікові загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Злочинну діяльність фігуранта у листопаді минулого року викрили співробітники кіберполіції Івано-Франківщини спільно зі слідчими поліції регіону та співробітниками Департаменту боротьби із наркозлочинністю.

Кіберполіцейські встановили, що до вказаних дій причетний 27-річний іноземний громадянин, який був студентом одного з вишів Івано-Франківська.

Чоловік у соцмережі знайомився з українками, а після налагодження довірливих стосунків – виманював у них гроші. У такий спосіб він ошукав потерпілих на понад 50 тисяч гривень.

Під час документування шахрайських дій фігуранта правоохоронці встановили, що він також причетний до збуту наркотиків. Чоловік здійснив продаж речовини, яка, за результатами експертизи науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, є кокаїном. Кокаїн фігурант збував по 100 доларів за 1 грам. Після реалізації 50 грамів наркотику зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала окружна прокуратура Івано-Франківська.

Департамент кіберполіції Національної поліції України