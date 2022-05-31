На Івано-Франківщині судитимуть організаторів «реабілітаційних центрів», в яких примусово утримували нарко- та алкозалежних

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угрупування за викрадення алко- та наркозалежних людей, організацію закладів для їх примусового утримування (ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, організатор та троє спільників з метою незаконного збагачення створили та забезпечували функціонування закладів закритого типу під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей. Вони викрадали хворих та утримували проти їх волі протягом тривалого часу та в умовах ізоляції. При цьому до людей застосовували погрози і психологічне насильство.

Родичам хворих зловмисники повідомляли неправдиву інформацію про лікування та умови утримання і одержували від них за «реабілітацію» від семи до десяти тисяч гривень на місяць.

Викрито протиправну діяльність у лютому 2022 року. Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського районного управління поліції, за матеріалами відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Івано-Франківська обласна прокуратура