На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який взяв у заручники жінку і двох дітей

Після двогодинних перемовин із правоохоронцями зловмисник погодився відпустити жінку й одну дитину. Саме у цей момент його затримали поліцейські. Жінка і діти не постраждали, зараз вони у безпеці. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

17 серпня близько 15.00 до калуських поліцейських надійшло повідомлення, що у Войнилові чоловік взяв у заручники дружину і двох дітей та погрожує їм фізичною розправою.

Попередньо встановлено, що 29-річний колишній чоловік самостійно забрав двох своїх дітей додому від родичів. Коли про це дізналася 30-річна ексдружина, то повідомила в поліцію. Не чекаючи приїзду правоохоронців, самостійно поїхала до помешкання колишнього чоловіка, щоби забрати дітей семи і дев’яти років. В помешканні між дорослими трапився конфлікт і чоловік зачинив будинок, а жінці пригрозив фізичною розправою.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, а начальник ГУНП в області ввів поліцейську операцію. Після двогодинних перемовин з правоохоронцями чоловік погодився відпустити жінку й одну дитину: у цей момент його затримали поліцейські. Прикарпатські правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексі України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини