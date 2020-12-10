На Івано-Франківщині затримали злочинну групу, яка обкрадала будинки прикарпатців

Зловмисників, які обкрадали домівки прикарпатців, поліцейські затримали одразу після вчинення злочину. Вони підозрюються і в низці інших аналогічних злочинів на Івано-Франківщині. Їм загрожує до шести років за ґратами.

9 грудня оперативники карного розшуку, спецпризначенці поліції Івано-Франківщини спільно з галицькими поліцейськими та інспекторами Управління патрульної поліції в області затримали двох жінок і чоловіка, які скоїли крадіжку грошей з помешкання 61-річної мешканки. Цього ж дня до Галицького відділу поліції звернулася мешканка села Маріямпіль, яка повідомила про викрадення коштів у сумі 3 тисячі 500 гривень з її помешкання. Потерпіла пояснила, що напередодні до її господарства прийшли невідомі дві жінки і пропонували придбати товар.

Поки одна жінка спілкувалася з потерпілою, інша непомітно проникла до будинку заявниці та викрала з сумочки гроші.

Поліцейські одразу розпочали пошуки зловмисників, встановили транспортний засіб, на якому пересувалися крадії. У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів, підозрюваних у вчиненні злочину зупинили на одній із вулиць Івано-Франківська патрульні. Слідчі під час огляду транспортного засобу і при поверхневій перевірці осіб вилучили викрадені гроші.

Йдеться про двох 53-річних мешканок Долинщини та 47-річного мешканця Львівщини.

З’ясовується, чи раніше притягували вони до кримінальної відповідальності. Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до ряду аналогічних злочинів на території Івано-Франківської області.

Одну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Причетність інших двох осіб встановлюється слідством в ході досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини