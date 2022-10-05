На Івано-Франківщині чоловіка затримали за підозрою у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

Пістолети, гранату, корпуси та запал до неї, більше сотні набоїв різного калібру та інші заборонені предмети. Це все прикарпатець незаконно зберігав за місцем проживання. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

В ході реалізації оперативної інформації співробітники поліції Калущини спільно з оперативними працівниками обласної поліції вилучили з незаконного обігу в регіоні зброю та боєприпаси. Правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець Калуша на території свого господарства, в гаражному приміщенні зберігав заборонені предмети. А саме: більше сотні набоїв різного калібру, пістолети та комплектуючі до них, гранату, корпуси та запал до неї.

Всі ці заборонені предмети слідчі вилучили у фігуранта під час проведення обшуку.

Слідчі затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході розпочатого кримінального провадження затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Закликаємо громадян, які знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів іншими особами, повідомляти про це поліцію.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини