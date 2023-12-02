На Івано-Франківщині п’яний чоловік побив військовослужбовця і втік з місця події

Зловмисника оперативно розшукали правоохоронці. Усі причини та обставини слідчі з’ясують у ході досудового розслідування.

30 листопада до чергової частини відділення поліції № 5 (м. Тлумач) надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками.

На місце негайно прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Попередньо поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту покинув місце події до приїзду правоохоронців.

Поліцейські опитали потерпілого та свідків. Поліцейськими було надано першу медичну допомогу потерпілому. Також оперативно встановили особу та місце перебування правопорушника.

На чоловіка поліцейські складали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини