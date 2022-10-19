На Івано-Франківщині за клопотанням прокурорів арештовано активи підприємств РФ на ₴150 млн. і 20 об’єктів майна

За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права громадян РФ на понад 151 млн грн та 20 об’єктів рухомого і нерухомого майна, бенефіціарами яких є резиденти країни-агресора. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Прокурори обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України). У межах розслідування досліджується діяльність на Прикарпатті суб’єктів господарювання, кінцевими власниками яких є резиденти РФ.

За даними слідства, ряд приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства, здійснюючи господарську діяльність, ухилилися від сплати податків. Наразі тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Івано-Франківській області, ТУ ДБР, розташованого в м. Львові, оперативний супровід — співробітники УСР в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура