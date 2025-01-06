На Ізюмщині виявили двох колаборантів, які добровільно працювали на ворога
Під час окупації міста Ізюм двоє місцевих мешканців влаштувалися до незаконно створених органів тимчасової окупаційної адміністрації Ізюмського району. На посаді зловмисники перебували з травня по вересень 2022 року.
Слідчими встановлено, що 47-річний чоловік обійняв посаду «директора» комунального підприємства Вохр «ЮГ», а другий 52-річний підозрюваний добровільно зайняв посаду «начальника відділу охорони» тієї ж установи.
Зловмисники мали в підпорядкуванні працівників комунального підприємства, керували їх діями та видавали вказівки на формування наказів про призначення на посади працівників, списків співробітників, бланків різного типу. Правопорушники збирали та проводили наради співробітників, а також брали участь у нарадах в окупаційній військово-цивільній адміністрації держави-агресора. Напередодні звільнення міста Ізюм правопорушники втекли до країни-агресора.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Наразі слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та оперативним супроводом СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet