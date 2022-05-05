На Кам’янеччині до 7 років ув’язнення засудили місцевого жителя, який ледь не зарізав свого товариша

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав 41-річного чоловіка винним у вчиненні замаху на вбивство і визначив йому покарання у вигляді 7 з половиною років ув’язнення.

Подія трапилась 26 серпня минулого року в Кам’янці-Подільському. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виникла словесна перепалка. В ході суперечки 41-річний зловмисник вихопив ножа, якого мав із собою, та вдарив ним свого 25-річного знайомого в груди.

Тільки завдяки вчасній допомозі медиків хлопцеві вдалося врятувати життя.

Нещодавно Кам’янець-Подільський міськрайонний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні замаху на вбивство. Найближчі 7 з половиною років він проведе за гратами.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області