На Кам’янеччині 19-річний молодик ошукав знайомого на пів мільйона гривень

Нагадаємо, зловмисник створив фейкову сторінку у мережі Інстаграм і від імені привабливої дівчини певний час виманював кошти зі свого 22-річного односельця. За шахрайські дії, вчинені у великих розмірах, фігурантові загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

До Кам’янець-Подільського райуправління поліції звернувся 22-річний житель одного із сіл та повідомив, що його ошукали на суму близько пів мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що шахрайську схему розробив 19-річний односелець потерпілого. В мережі Інстаграм він створив фейковий акаунт від імені дівчини і написав з нього знайомому. З часом почав виманювати гроші: на дороговартісне лікування, потім — на інші потреби.

Коли ж сума сягнула пів мільйона, потерпілий вирішив перевірити, куди він скидав гроші. І за номером картки ховалась зовсім не та дівчина з Інстаграму.

Наразі слідчі поліції вже завершили досудове розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області