На Кам’янеччині 45-річна жінка шляхом підроблення документів привласнила дві земельні ділянки

Жителька Слобідсько-Кульчієвецької громади підробила рішення сільської ради та зареєструвала на своє ім’я дві земельні ділянки загальною площею понад 1 гектар. Слідчі поліції оголосили жінці підозру й вже скерували до суду обвинувальний акт.

45-річна жителька села Мукша-Китайгородська виготовила фіктивну виписку із рішення Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради про надання їй у власність двох земельних ділянок загальною площею понад 1 га для ведення сільського господарства та будівництва житлового будинку. Із підробленими документами жінка звернулась до державного реєстратора й оформила приватну власність на землю.

Своїми діями зловмисниця завдала шкоди громаді на суму у понад 207 тисяч гривень.

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції оголосили фігурантці підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та, завершивши досудове розслідування, скерували справу до суду. Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області