На Кам’янеччині у ДТП за участі неповнолітнього водія було травмовано 4-річного хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 22 квітня, близько 20:25 години у селі Рогізна Китайгородської громади.

17-річний житель села Калачківці, керуючи автомобілем «ВАЗ 2106», допустив наїзд на 4-річного хлопчика, який рухався на дитячому велосипеді.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до нейрохірургічного відділення Камʼянець-Подільської міської лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області