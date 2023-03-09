На Кам’янеччині за консультацію «таролога» жінка віддала понад 67 тисяч гривень

Зрозумівши, що не отримала бажаної допомоги, потерпіла звернулась до поліції із заявою про шахрайські дії.

Жінка спочатку переглядала в соцмережах відео таролога, а потім написала у месенджер і почала безпосереднє спілкування. Згодом вона замовила індивідуальний розклад і консультацію, за що перерахувала понад 67 тисяч гривень.

З часом, розумівши, що не отримала жодної нової інформації та допомоги, потерпіла звернулась до поліції із заявою про шахрайські дії.

Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини події і закликають громадян бути обачнішими. Особливо, коли йдеться про такі значні суми коштів.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області