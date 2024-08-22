На Камʼянеччині затримали пʼяного водія, який скоїв смертельну ДТП та зник з місця події

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 серпня, близько 19:00 години по вулиці Козацький Шлях у селі Довжок.

36-річний житель села Рихта, керуючи автомобілем «Hyundai», допустив зіткнення з автомобілем «Peugeot» під керуванням 57-річного жителя Кам’янця-Подільського, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії водій «Peugeot» загинув на місці події. Його 31-річний пасажир, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до Камʼянець-Подільської міської лікарні.

36-річний водій автомобіля «Hyundai» втік з місця події, залишивши автівку. Працівники поліції протягом години знайшли його в тому ж селі. Він переховувався у знайомого.

Перевірка на стан алкогольного спʼяніння, яке винуватець аварії проходив у медичному закладі, показала, що кількість алкоголю в його крові перевищує допустиму норму в 4 рази. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області