На Киевщине чиновники Госгеокадастра требовали ₴175 тыс. взятки за регистрацию земли с прудом

Начальника и государственного кадастрового регистратора будут судить за получение неправомерной выгоды.

Должностных лиц терподраздела Госгеокадастра Киевщины будут судить за вымогательство у предпринимателя взятки в размере 175 тыс. грн за регистрацию земли с прудом.

Об этом сообщает Офис прокурора.

Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц одного из территориальных подразделений Госгеокадастра Киевщины, которых уличили в получении 175 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По информации правоохранителей, досудебным расследованием установлено, что начальник и государственный кадастровый регистратор одного из межрайонных управлений Главного управления Госгеокадастра Киевской области пообещали предпринимателю за указанную сумму оформить регистрацию земельного участка с прудом площадью 1,2 га, принадлежащего сельской общине.

Должностных лиц разоблачили во время получения второй части неправомерной выгоды.

Напомним, 25 мая 2020 года Кабинет Министров уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Его освободили в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины «О государственной службе», которая позволяет менять руководителей государственных органов на протяжении четырех месяцев после смены правительства.

А уже 10 июня Кабинет Министров назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Лещенко занимается фермерством в селе Нагорная Жашковского района. Ему принадлежат ООО «Прогресс» и ООО «Илюмин». Согласно отчету партии «Слуга народа», Роман Лещенко пожертвовал политсиле 1,6 млн в начале 2019 года. // LB.ua