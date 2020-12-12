На Киевщине мужчина угрожал жене и ребенку гранатой

В Киевской области мужчина угрожал женщене и ребенку гранатой. Впоследствии он объяснил правоохранителям, что так он «пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ НП в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию позвонил несовершеннолетний парень. Он сообщил, что отчим угрожает ему и матери боевой гранатой.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники.

«Правоохранители обеспечили безопасность жителей дома и во время переговоров уговорили злоумышленника выдать боеприпас.

Как выяснилось, таким образом мужчина пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него», — говорится в сообщении.

Во время следственных действий работники полиции изъяли корпус гранаты и взрыватель к ней, а также транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Они направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данным правоохранителей, 44-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.