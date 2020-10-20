На Киевщине на взятке разоблачили землеустроителя – кандидата в депутаты на местных выборах

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве землеустроителя, который является кандидатом на предстоящих выборах в местные советы от одной из партий.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

«В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции землеустроителя одного из сельских советов Бориспольского района. Кроме того, взяточник является кандидатом на предстоящих выборах в местные советы от одной из партий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местного жителя за принятие исполнительным комитетом сельского совета и выдачу решения о предоставлении разрешения на разработку паспорта-привязки для размещения продуктового магазина на территории села.

Задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении сельсовета при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц органа местного самоуправления.