На Киевщине найден мертвым судья Печерского райсуда: накануне у него был конфликт

В субботу, 11 сентября, в селе Погребы на Киевщине нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. В тот вечер мужчина отдыхал в доме знакомого, где за распитием спиртного произошел конфликт.

53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Информация о происшествии в полицию поступила около 23:00. Писанца обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района. Он принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката.

Отмечается, что в компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.

Подчеркивается, якобы после этого Писанец споткнулся об вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что он умер, они вызвали скорую помощь.

По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.

Однако, по словам источников OBOZREVATEL, следов насилия на теле Писанца не было, его отправили на экспертизу. Не исключено, что у мужчины оторвался тромб.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского РУП ГУНП в Киевской области, специалисты Государственного бюро расследований и Управления внутренней безопасности. Дело будет расследовать ГБР.

Что известно о Виталии Писанце

Согласно данным портала «Честно», с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его «профессиональная деятельность».

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.