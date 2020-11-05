На Киевщине прогремел взрыв в магазине: госпитализированы два человека (фото)

По данному факту открыто уголовное производство.

В Белой Церкви Киевской области в магазине строительных материалов прогремел взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали двое работников. Их доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, криминалистическая лаборатория полиции столичной области, специалисты ГСЧС. Также место взрыва осмотрели работники газовой службы, которые сообщили, что помещение не газифицировано.

«Предварительная причина происшествия – сгущение паров лако-красочных изделий, которые находились в складском помещении магазина», – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН