На Киевщине за кражу леса задержали нелегала из РФ

Гражданин Российской Федерации, который находился в Украине нелегально, с сообщниками подозревается в незаконной вырубке и сбыте леса.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«На днях, реализуя оперативную информацию, пограничники отдела «Млачевка» Житомирского отряда остановили транспортное средство до отказа загруженного древесиной. Во время проверки документов у 3-х человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, выяснилось, что никаких разрешений на лес и его заготовку в мужчин не было. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, который, в соответствии с законодательством, превысил законные сроки пребывания в Украине», — сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, на место правонарушения, недалеко от поселка Луговики Киевской области, пограничники вызвали сотрудников полиции, которые изъяли транспортное средство и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.

Сообщается, что на гражданина РФ составили административные документы за нарушение ч.1 ст.203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины» решения по которым примут специалисты Государственной миграционной службы Украины.

Также пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовных преступлений по ст. 185 УК «Кража» и 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».