На Киевщине задержали насильника несовершеннолетних, снимавшего все на телефон

Полиция Киевской области разоблачила насильника, который долгое время совершал сексуальное насилие в отношении детей и снимал свои развратные действия.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

«Им оказался 35-летний житель Кагарлыкского района. Свои развратные действия он совершал в отношении двух несовершеннолетних мальчиков. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в октябре прошлого года мобильный телефон, где содержались видеофайлы порнографического характера, нашел прохожий в Киеве и принес находку в одно из столичных управлений полиции. Далее поиском «автора» видео занимались сотрудники полиции Киевской области.

Так, во время проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной области и сотрудниками Кагарлыкского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его.

Также во время проведения ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки и другие вещественные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении детей.

«Все изъятые вещественные доказательства были направлены на проведение экспертиз, согласно выводам которых установлена причастность мужчины к изнасилованию, сексуальному насилию и развращению несовершеннолетних, которые он снимал на мобильный телефон», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Сейчас по согласованию местной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 29 преступлений по ч. 6 ст. 152 (Изнасилование), ч. 4, ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних). Также сообщается о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины», — подытожили в полиции.