На Киевщине задержали особо опасную банду, среди жертв – чиновники и судьи

Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался бывший сотрудник одной из силовых структур

Полиция Киевской области задержала особо опасную преступной банды, которую подозревают в совершении более двух десятков тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители отмечают, что на счету преступной группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди жертв подозреваемых – чиновники, судьи, правоохранители. Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался экс-сотрудник одной из силовых структур.

Сегодня на брифинге в 11:00 начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщит подробности задержания и деятельности банды. // «Сегодня»