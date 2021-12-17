На Киевщине задержали подсудимого, который сегодня напал на конвой и сбежал из-под стражи

Полицейские задержали его через час после побега.

Задержан подсудимый, который сегодня во время конвоирования его в суд напал на конвой и сбежал из-под стражи на Киевщине.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

«Только что в Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварский горрайонный суд. Во время вывода подсудимого из автозака, злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось всего час, по горячим следам беглеца задержали», — сообщил Небитов.

Также Небытов отмечает, что нападавший ранее неоднократно был судим за совершение краж и находился в СИЗО. Теперь подсудимый будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и побег из-под стражи. // УНИАН