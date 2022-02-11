На Кировоградщине двое семейных врачей наштамповали фальшивых COVID-сертификатов на ₴2 млн.

В Кировоградской области на подделке COVID-сертификатов разоблачили двух семейных врачей.

Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое семейных врачей одной из районных поликлиник области. Они привлекли к схеме медицинскую сестру этого самого медучреждения.

Женщина определяла среди пациентов тех, кто сомневался вакцинироваться. Всем, кто был против прививок, предлагала заплатить 3 000 гривен и получить сертификат, не делая саму процедуру.

После получения денег врачи вносили персональные данные якобы привитого человека в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth.

Этим противоправным «бизнесом» медработники занимались более года. Каждый месяц они вносили до 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им «заработать» до 2 млн грн.

Во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:

— журналы регистрации вакцинированных людей;

— мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас планируют сообщить злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.