На Кировоградщине женщина «продала» несуществующей обуви почти на ₴400 тысяч

В Кировоградской области 23-летняя женщина через фиктивные страницы в социальных сетях «продала» несуществующую обувь на сумму около 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

«Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями полиции области разоблачили местную жительницу в мошенничестве. Установлено, что 23-летняя женщина создавала фиктивные страницы в социальной сети. Там она размещала объявления о продаже женской обуви. От покупателей фигурантка требовала подписку или полную оплату за товар. Однако, после получения денег, она блокировала клиентов и не выполняла своих обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц. По предварительным данным, злоумышленница обманула более 200 граждан.

«Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 400 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Так, в доме фигурантки сотрудники полиции провели обыски с привлечением спецподразделения Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.