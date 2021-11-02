На Кіровоградщині екскерівника підприємства судитимуть за порушення вимог природоохоронного законодавства

Слідчими Олександрійського районного відділу, за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції області, під процесуальним керівництвом Олександрійської окружної прокуратури, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» та ч. 1 ст. 242 «Порушення правил охорони вод» Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що з 2019 року, підприємство, згідно з договором з міською радою, надавало послуги з утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища міста Олександрії. Всупереч вимогам вказаного договору, екскерівник підприємства не забезпечив належного виконання функцій з утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища, не забезпечив системою захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Вказані дії призвели до систематичного забруднення та псування земель, де розташовано полігон, а також прилеглої до вказаної ділянки території та забруднення підземних вод. За попередніми даними, розмір завданої навколишньому середовищу шкоди складає понад 2 мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор захисту інтересів суспільства і держави

поліції Кіровоградської області