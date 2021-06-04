На Кіровоградщині група «чорних лісорубів» винищила ліс-кругляк на ₴700 тисяч

Організоване угруповання з числа мешканців Кіровоградської області займалося незаконною порубкою так званої «ділової» деревини. Серед зловмисників – раніше судимі за пограбування та хуліганство. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями поліції області затримали групу.

На території захисних лісових насаджень, що належать до регіональної філії «Одеська залізниця», орудує група осіб, яка займається незаконною порубкою лісу-кругляку, можливо за сприяння співробітників правоохоронних органів – таку інформацію одержали оперативники Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Під час перевірки причетність до злочинної діяльності правоохоронців не підтвердилась. Група зорганізувалася з числа мешканців Кіровоградщини, віком від 22-х до 27-ми років, серед яких – раніше судимі за грабежі та хуліганські дії.

Стійке злочинне угруповання з чітким розподілом ролей винищувало ліквідну деревину впродовж 2020-2021 років. Ліс-кругляк спільники збували на замовлення фізичним особам та на місцевих ринках. За попередніми підрахунками, зловмисники завдали матеріальних збитків на суму майже 700 000 гривень.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі СУ ГУНП у Кіровоградській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградщини, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Спільними діями оперативників УДВБ НПУ, слідчих та поліції особливого призначення кіровоградської поліції організовано засідку та затримано «на гарячому» п’ятьох учасників угруповання. Вилучено транспортний засіб лісорубів та пилки. За місцем їхнього мешкання в Новоукраїнському районі проведено санкціоновані обшуки, виявлено і вилучено спиляну деревину, підготовлену до збуту.

В процесуальному порядку зловмисників затримали. Слідчі поліції Кіровоградщини готують вручення підозри фігурантам. У разі доведення вини їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України