На Кіровоградщині педофіла засуджено до 5 років ув’язнення за розпусні дії щодо малолітніх
За публічного обвинувачення Кропивницької окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця за фактом вчинення розпусних дій щодо трьох малолітніх дівчат та зберігання дитячої порнографії (ч. 2 ст.156, ч.1 ст.301-1 КК України). Суд призначив чоловікові покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Прокурорами у суді доведено, що чоловік вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо трьох дівчат семи та восьми років у дворі багатоповерхівки.
Окрім того, слідством доведено факти доступу та зберігання до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
Досудове розслідування проводили слідчі Кропивницького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.
За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратуриTweet