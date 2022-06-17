На Кіровоградщині підрядники привласнили бюджетні кошти призначені на капітальний ремонт районної лікарні

Керівнику підрядного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у привласненні 170 тис грн бюджетних коштів, виділених на ремонт одного із лікарських корпусів Новгородківської ЦРЛ.

За даними слідства, підозрювані, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації щодо виконання договору недостовірні дані щодо якості, кількості та вартості використаного матеріалу та обладнання. Відтак, вартість невиконаних робіт відповідно до наданої первинної документації, а також вартість зайво оплачених робіт в підсумку склала 171 тис грн, що підтверджується висновками судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи.

Наразі директору товариства та його заступнику інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Триває слідство.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура