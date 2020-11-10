На Кіровоградщині покидьок безжально вбив, а потім зґвалтував 22-річну дівчину

До поліції надійшло повідомлення від мешканки м. Мала Виска Кіровоградської області про зникнення її 22-річної доньки. Дівчина 31.10.2020 пішла на день народження подруги та не повернулася. Друзям зниклої теж не було відомо місцезнаходження останньої, яка після завершення святкування пішла додому.

У подальшому того ж дня, за результатами проведення масштабних пошукових заходів, на території колишньої школи виявлено напівоголене тіло зниклої з очевидними ознаками насильницької смерті.

Працівниками карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області поетапно відновлено хронологію події, встановлено особу зловмисника та затримано.

Відомо, що в ніч з 31.10.2020 на 01.11.2020 покидьок побачив дівчину на вулиці, ціленаправлено напав на неї та жорстоко вбив, після чого зґвалтував. Тіло намагався заховати, щоб загиблу не знайшли.

Нелюд у скоєному зізнався, проведеними слідчими діями вилучено ряд речових доказів. 23-річному раніше не судимому зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. // Вартові еспресо