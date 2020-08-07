На Кіровоградщині поліцейські припинили злочинну діяльність групи вимагачів та вилучили у них боєприпаси

Працівники відділу детективів слідчого управління поліції області спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Кіровоградській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, у рамках розслідування кримінального провадження задокументували протиправні дії осіб, які вимагали з місцевих мешканців неіснуючий борг та скоїли на одного з потерпілих розбійний напад.

Встановлено, що жителі Кіровоградської та Полтавської областей вимагали від громадян грошові кошти у сумі декілька сотень тисяч доларів США, а у випадку відмови від сплати «боргу» – погрожували фізичною розправою або пошкодженням чи знищенням майна.

Під час зустрічі з одним із потерпілих особи вчинили на нього розбійний напад та завдали тілесних ушкоджень.

У результаті вжитих заходів поліцейські повідомили підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, двом особам.

Крім того, в іншого фігуранта справи під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили дві бойові гранати типу РГД-5. Громадянина було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Загалом в осіб поліцейські виявили предмети, зовні схожі на набої, пістолети, сигнальні ракети, гранати та ножі.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває.

За матеріалами відділу розслідування особливо тяжких злочинів

слідчого управління поліції Кіровоградської області