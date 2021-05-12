На Кіровоградщині поліцейські вилучили автомат у чоловіка, який погрожував зброєю сусідам

11 травня до відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель погрожує сусідам зброєю.

«За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що 48-річний чоловік та на ґрунті тривалих неприязних відносин із сусідами погрожував їм розправою.

«Із місця події правоохоронці вилучили автомат Калашникова АКС-74У, два магазини та 8 набоїв калібру 5,45 мм. Зброю та боєприпаси направлено на дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центра МВС України», — повідомив начальник Голованівського районного відділу поліції Вячеслав Пономаренко.

За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами Голованівського районного відділу

поліції Кіровоградської області