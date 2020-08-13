На Кіровоградщині поліцейські затримали чоловіка, який погрожував правоохоронцям зброєю

Раніше 42-річний житель обласного центру наніс тілесні ушкодження адвокату. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Коли правоохоронці прибули до чоловіка додому, щоб вручити повістку, він направив в їх бік пістолет, а потім зачинився в своєму помешканні.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, представники від керівництва Головного управління поліції області, оперативних служб та бійці КОРДу.

В результаті перемовин було досягнуто домовленості про те, що до квартири громадянина увійдуть троє поліцейських.

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на місці. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Під час слідчих дій у громадянина вилучено дві одиниці зброї.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області