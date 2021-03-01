На Кіровоградщині поліція затримала розшукуваного злодія

Мешканець Кривого Рогу вночі приїздив до Кіровоградської області, проникав до чужих осель і викрадав цінні речі. Продовжував злочинну діяльність навіть тоді, коли його оголосили у розшук правоохоронці Харківщини. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції разом із поліцейськими Знам’янки затримали «гастролера» відразу після скоєння ним ще одного злочину.

На Кіровоградщині поліція зафіксувала низку випадків скоєння крадіжок з проникненням до житла. Злочини вчинялися і в нічний час, навіть коли господарі осель знаходились вдома. Серед потерпілих опинився співробітник патрульної поліції Кіровоградської області, який проживає у місті Знам’янка. У рамках захисту системи до розкриття злочину долучилися оперативники Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що до крадіжок причетний 40-річний уродженець Луганської області, мешканець Кривого Рогу. Крім того, встановлено, що чоловік розшукується поліцією Харківської області за вчинення аналогічних злочинів на території регіону.

Усвідомлюючи, що на Харківщині він ризикує бути затриманим правоохоронцями, зловмисник переметнувся до Кіровоградської області. Приїжджав вночі, «обчищав» чужі помешкання і з викраденим повертався додому.

Спільними діями оперативники УДВБ НПУ та Знам’янського відділу поліції затримали «гастролера» після скоєння ним чергової квартирної крадіжки. Сподіваючись домовитися, злодій запропонував працівникам внутрішньої безпеки тисячу доларів США «відкупних», аби його відпустили. Факт спроби підкупу задокументовано.

На теперішній час чоловікові оголошено про підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У разі доведення вини зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України