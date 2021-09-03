На Кіровоградщині посадових осіб закладу вищої освіти затримали за одержання хабаря

Слідчі поліції області спільно з працівниками СБУ в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили керівника вишу та начальника одного зі структурних підрозділів, які вимагали та отримали від представника ТОВ неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США за укладення договору співпраці.

Правоохоронці затримали осіб одразу після одержання ними грошових коштів, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області