На Кіровоградщині правоохоронці викрили осіб у виготовленні та збуті підроблених СОVID-сертифікатів про вакцинацію

Співробітники управління Служби безпеки України в Кіровоградській області спільно зі слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції області, за процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури, припинили протиправну діяльність двох посадових осіб одного з медичних закладів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що особи вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоровʼя щодо проведених щеплень без фактичного введення вакцини. За видачу «сертифікату про вакцинацію» отримували від громадян грошові кошти у сумі 2000 та 2500 гривень.

Під час проведення обшуків у службових кабінетах правоохоронці виявили та вилучили речові докази, що вказують на причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень.

Розслідування проводиться у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами Кропивницького РУ

поліції Кіровоградської області