На Кіровоградщині правоохоронці викрили торговців гуманітарною допомогою

Протиправні дії осіб припинили співробітники слідчого управління поліції Кіровоградської області, управління Служби безпеки України в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Встановлено, що службові особи громадської організації, з метою отримання незаконного прибутку, під час воєнного стану здійснювали продаж легкових та напіввантажних транспортних засобів, отриманих з Республіки Польщі в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ.

28 травня у Кропивницькому правоохоронці задокументували факт продажу трьох таких автомобілів представниками ГО, які отримали у вигляді прибутку неправомірну вигоду у сумі 16300 доларів США.

З місця події було вилучено транспортні засоби та грошові кошти, незаконно одержані особами.

Правоохоронці проводять обшуки за фактичним місцем проживання громадян, причетних до вчинення кримінального правопорушення — в одній із західних областей.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України, триває.

Санкцією статті передбачено покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області