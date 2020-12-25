На Кіровоградщині правоохоронці затримали групу осіб, які вимагали у фермера 30 тис. доларів

Працівниками відділу детективів, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури області, у рамках розслідування кримінального провадження, задокументовано протиправні дії осіб, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали у місцевого жителя, в розрахунок за неіснуючий борг, передати грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів США або земельні ділянки.

Події відбувалися на території Онуфріївського району. 48-річний громадянин, разом зі своїми спільниками, заблокували автомобіль 41-річного місцевого фермера неподалік одного з кафе.

У подальшому на адресу потерпілого та його дружини особи висловлювали погрози фізичної розправи у разі, якщо чоловік не віддасть визначену ними суму коштів готівкою або ж передасть в оренду на 30 років за заниженою вартістю земельні ділянки, площею 15 гектарів.

В результаті проведених заходів вимагачів затримали правоохоронці в порядку ст.208 КПК України.

Обом особам повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання».

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

За матеріалами відділу детективів СУ поліції Кіровоградської області