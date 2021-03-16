На Кіровоградщині розслідують вбивство жінки, тіло якої знайшли у квартирі

У вбивстві жінки підозрюється співмешканець загиблої.

Про це йдеться в матеріалах Новоукраїнського районного суду, передає Златопіль.

Пригода сталася 16 січня 2021 року. За попередніми даними, підозрюваний разом із потерпілою перебували у квартирі, де спільно проживали. Між парою виник конфлікт, в ході якого чоловік почав жінку бити. Штовхнув її, та впала і нападник бив її доти, поки вона не перестала подавати ознак життя. Після цього чоловік залишив квартиру.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. В ході слідства підозрюваний відмовився добровільно надавати біологічні зразки для проведення експертизи. Наразі суд вирішив задовольнити клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського ВН ГУНП про надання дозволу на здійснення примусового відбирання біологічних зразків у підозрюваного. Слідство триває.