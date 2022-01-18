На Кіровоградщині службова недбалість колишнього керівника держпідприємства призвела до збитків у 22 млн.

Поліція встановила, що в період з 2012 по 2018 роки директор державного підприємства, якому було ввірено на зберігання зерно державного запасу, не забезпечив належних умов зберігання зерна, що призвело до його псування та фактичної втрати цінності.

Внаслідок неналежного виконання особою службових обов’язків, державі було завдано значної майнової шкоди. За результатами проведених слідчих дій та за висновками судових експертиз, сума матеріальних збитків складає понад 22 млн гривень.

17 січня колишньому директорові державного підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі поліції області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області